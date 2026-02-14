Abi: a gennaio ammontare prestiti a imprese e famiglie +1,9%

Roma, 14 feb. (askanews) – A gennaio l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell’1,9% su base annua, proseguendo per l’undicesimo mese consecutivo nella crescita. E’ quanto rileva il rapporto mensile dell’Abi, sottolineando che a dicembre 2025 i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,5% e quelli alle imprese del 2%.

Per le famiglie, ricorda l’associazione bancaria, è il tredicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è il settimo mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti. A gennaio il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato il 3,97% (3,96% nel mese precedente). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,49% (3,58% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023). Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 3,47% (3,38% nel mese precedente; 4,42% a dicembre 2023).