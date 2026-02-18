Beer&Food, la birra si reinventa tra zero alcol e mixology

Rimini, 18 feb. (askanews) – Beer&Food Attraction chiude con un più sette per cento di visitatori e un dato che racconta come stanno andando i consumi “fuori casa”: gli acquisti di birre analcoliche sono quasi raddoppiati, passando da ventotto a quarantanove milioni. Un quarto della Generazione Z sceglie ormai sistematicamente il senza alcol. Per le aziende del comparto, è il segmento che cresce di più.”Il mondo dell’analcolico – spiega Riccardo Piazzolla, Direttore Trade Marketing Birra Peroni – è per noi estremamente importante, direi strategico. Per quanto sia ancora relativamente piccolo, sta crescendo tanto. Negli ultimi cinque anni è stato il segmento che più degli altri ha portato crescita al mondo birra”.L’altra grande protagonista di questa edizione è la mixology, con un’area espositiva cresciuta del trentanove per cento. La birra esce dal bicchiere ed entra nei cocktail. “Siamo in una piena cocktail revolution – dice Patrick Pistolesi, fondatore Drink Kong Roma – in questo momento e mescolare la birra con altri prodotti, secondo me è un valore aggiunto per il made in Italy e per quello che facciamo noi”.E poi c’è lo sport. Il mondo della birra cerca nuove occasioni di consumo e le partnership sportive diventano un veicolo per parlare anche di prodotto analcolico. “Peroni Nastro Azzurro e Peroni Nastro Azzurro 0.0 nel corso del 2026 saranno al centro della stagione sportiva grazie alle nostre sponsorizzazioni – ricorda Viviana Manera, Direttrice Marketing Birra Peroni – abbiamo appena iniziato con il Sei Nazioni, poi continueremo a maggio con gli Internazionali BNL d’Italia e ovviamente l’evento più importante sarà in occasione del Gran Premio di Monza a settembre. L’anno scorso abbiamo permesso a più di 20.000 tifosi di incontrare i piloti di Scuderia Ferrari HP a Palazzo Reale e anche per il 2026 avremo tutta una serie di sorprese dedicate ai tifosi durante tutto l’anno”.A Rimini è passato anche il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, che ha visitato gli stand ribadendo l’importanza del canale Ho.Re.Ca. e della valorizzazione delle filiere. Per Birra Peroni, che quest’anno compie centottanta anni, la Fiera ha voluto un riconoscimento: una targa celebrativa consegnata da Italian Exhibition Group. Centottanta anni di storia e un mercato che chiede di essere letto con occhi nuovi.