Csm, Conte: intervento Mattarella di alto valore, abbassiamo i toni

Roma, 18 feb. (askanews) – La presenza del presidente della Repubblica al plenum del Csm è “di alto valore simbolico” e “segnala un forte rigore istituzionale, come ha detto Mattarella è la prima volta in 11 anni che presiede i lavori ordinari del Consiglio Superiore della Magistratura”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, commentando le parole del capo dello Stato al termine di un evento al Senato.

“Le polemiche, gli attacchi al Csm – ha detto l’ex premier ai cronisti – avevano superato il livello di guardia, addirittura avevano coinvolto anche il ministro Nordio, ministro di giustizia, lo ricordiamo, e quindi oggi c’è un invito da parte del presidente Mattarella a rispettare l’autogoverno della magistratura e a rispettare un invito a tutte le istituzioni per abbassare i toni”.

“Io – ha osservato il leader M5S – sto vedendo che negli ultimi giorni si sono alzati molto i toni. Infatti anche ieri avevo invitato tutti ad affrontare questo referendum con serenità, esponiamo le ragioni, noi del no, chi espone le ragioni del sì lo faccia con tranquillità. Vedo tanta agitazione, dobbiamo mantenerci lucidi e soprattutto pensare a informare i cittadini”, ha concluso Conte.