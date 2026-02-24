Stanotte il discorso di Trump a un’America scontenta

New York, 24 feb. (askanews) – Un discorso lungo. Per vantarsi dei risultati raggiunti dall’inizio del suo secondo mandato e per parlare a un’America sempre piu’ scontenta. E’ quello che alle tre di notte italiane terra’ il presidente americano. In vista delle elezioni di meta’ mandato di novembre in cui in gioco c’e’ il controllo del Congresso, ora in mano al partito repubblicano, Donald Trump si presenta al discorso sullo stato dell’Unione con i sondaggi che non stanno dalla sua parte.

Per CNN il 36% approva il suo operato, in calo dal 48% dello scorso febbraio. Stando a NPR/PBS News/Marist, il 55% degli americani adulti pensa che il paese stia andando nella direzione sbagliata, il 13% in piu’ dello stesso periodo dell’inizio della sua prima presidenza. Secondo una rilevazione di Reuters/Ipsos, sei americani su 10, inclusa una buona fetta di repubblicani, credono che Trump sia diventato sempre piu’ imprevedibile con l’avanzare dell’eta’. Inoltre, per Washington Post/ABC/Ipsos, il 64% dei cittadini Usa lo boccia sui dazi contro il 34% che lo promuove.

All’appuntamento annuale a camere riunite, Trump si presenta con sfide sia in casa, sia all’estero. Eletto per il suo focus sull’America First con la promesse di abbassare i prezzi, l’inquilino della Casa Bianca deve rispondere a quegli americani che faticano ad arrivare a fine mese. Cantare vittoria sul fronte inflazione senza considerare il costo del fare la spesa per tanti americani, rischia di alienare non solo la Federal Reserve, che contro l’inflazione sta ancora combattendo, ma anche una buona fetta del paese. Sul fronte economico, a parte il cosiddetto One Big Beautiful Bill approvato l’estate scorsa, mancano nuove idee ad affiancare quelle populiste come il tetto alle commissioni imposte dalle carte di credito o un sito per comprare farmaci meno cari. Nemmeno la sua politica sull’immigrazione convince molti dopo tanta violenza, si pensi a Minneapolis, sfociate nell’uccisione di due connazionali da parte di agenti federali. Per Trump la soluzione più facile per ora sembra puntare il dito, come sempre, contro il predecessore Joe Biden.

Il discorso arriva dopo la bocciatura da parte della Corte Suprema dei cosiddetti dazi ‘reciproci’ da lui imposti e che ha scatenato confusione tra i partner commerciali, Ue inclusa. L’evento a cui si stima si sintonizzeranno 30 milioni di persone (quasi un elettore su tre delle prossime Midterms) cade inoltre nel giorno del quarto anniversaio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, una guerra che in campagna elettorale aveva promesso di far finire nel giro di pochi giorni. Il discorso arriva alla vigilia del terzo round di negoziati sul nucleare iraniano previsti a Ginevra, in Svizzera, e per questo potrebbe essere usato per ‘vendere’ ai concittadini i suoi piani su Teheran, potenzialmente i piu’ aggressivi dalla rivoluzione del 1979. Per un presidente che aveva promesso di porre fine alle guerre “forever” come quelle in Iraq e Afghanistan, è in ballo una svolta non da poco. E dopo tanto lamentare la mancata consegna del premio Nobel per la pace, anche Gaza resta un fronte problematico nonostante i toni ottimisti usati la settimana scorsa al lancio del Board of Peace.

Gli adviser di Trump sperano che dal podio della Camera, Trump segua il testo del discorso. Tuttavia, e’ probabile che parli anche a braccio, con la possibilità di gaffe e critiche. I social media sono pronti a cavalcare passaggi degni di nota. Intanto alcuni democratici boicotteranno l’intervento per andare a una manifestazione sul National Mall. Ci sara’ molto da discutere in un’America che restera’ divisa, non unita, dopo il discorso sullo stato dell’unione candidato a superare per durata quello dello scorso anno: era stato di circa un’ora e quaranta minuti, il più lungo almeno dal 1964.