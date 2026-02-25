Mazda lancia il power bonus sulla nuova CX-6e

ROMA (ITALPRESS) – Mazda inaugura la fase di prevendita della Nuova Mazda CX-6e con l’esclusivo Power Bonus. Questa iniziativa sottolinea l’impegno della Casa verso l’elettrificazione e offre ai primi clienti vantaggi concreti, tra sconti e un bonus energia precaricato sulla Mazda Charging App, rendendo così l’ingresso nel mondo dell’elettrico ancora più semplice e conveniente.

L’offerta strategica Power Bonus, già introdotta di recente con la Mazda6e per la gamma elettrica, arriva ora sulla nuova Mazda CX-6e. Il bonus offre un vantaggio complessivo fino a 3.250 euro, composto da 2.250 euro di sconto per chi effettua permuta o rottamazione di qualsiasi usato e aderisce al finanziamento Mazda Advantage, più 1.000 euro di bonus energia precaricato sulla Mazda Charging App. L’iniziativa è valida fino al 30 giugno 2026 e prevede un tasso agevolato del 4,99%. La Nuova Mazda CX-6e è disponibile anche con Mazda Rent2, il noleggio a lungo termine “tutto incluso” pensato per offrire massima flessibilità e semplicità sia ad aziende e partite IVA, sia ai privati.

Per i clienti business, la formula parte da 495 euro al mese (IVA esclusa) con anticipo di 5.500 euro (IVA esclusa), durata 36 mesi e percorrenza di 10.000 km all’anno. Per i privati, il canone parte da 589 euro al mese (IVA inclusa) con anticipo di 6.700 euro (IVA inclusa), durata 36 mesi e percorrenza complessiva di 100.000 km. Mazda Rent consente così di vivere la mobilità elettrica Mazda con un approccio semplice e accessibile.

Infine, per i possessori di partita IVA, Mazda propone sulla Nuova CX-6e uno sconto dedicato del 14% che porta il prezzo di partenza di 46.750 euro a un prezzo promozionale di 40.205 euro, in caso di permuta o rottamazione di qualsiasi usato. Le offerte sono valide fino al 30 giugno 2026, acquistando tramite finanziamento Mazda Advantage presso i concessionari Mazda aderenti all’iniziativa.

