Discesa Val di Fassa a Laura Pirovano, prima vittoria in carriera in Coppa

VAL DI FASSA (ITALPRESS) – Laura Pirovano, alla gara numero 125 in Coppa del Mondo, centra la sua prima vittoria. La 28enne trentina, fra l’altro mai salita sul podio nel massimo circuito, fa sua la discesa sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, recupero della gara non completata a gennaio a Crans Montana: 1’21″40 il crono che le ha permesso di stare davanti per appena un centesimo alla tedesca Emma Aicher, argento a Milano-Cortina, con Breezy Johnson, oro mondiale e olimpico in carica nella specialità, terza a 0″29.

“Sono al settimo cielo, devo ancora realizzare quello che ho fatto – le parole di Pirovano – Vinco per un centesimo e mi dispiace, ma tante volte è andata male a me e oggi voglio godermela. Era tanto tempo che ero consapevole di gareggiare bene. Non so dire cosa sia cambiato oggi, o perchè non era mai successo prima. Probabilmente, è girato tutto per il verso giusto oggi. Ho ricevuto tanto affetto sia dalle mie compagne di squadra, ma anche dalle altre atlete della Coppa del mondo. Ci vediamo sempre, ci conosciamo ed è bello condividere con loro. Oggi è tutto magnifico”.

Per quanto riguarda le altre azzurre, Elena Curtoni chiude in decima posizione (+0″73), più indietro Roberta Melesi (15esima a 0″85 partendo col pettorale numero 39), Nadia Delago (16esima a 0″86), Sofia Goggia (17esima a 0″90) e Nicol Delago (19esima a 0″95). A punti anche Asja Zenere (29esima), fuori dalle top 30 Sara Thaler (40^) e Sara Allemand (42^).

Il weekend in Val di Fassa prevede domani un’altra discesa e domenica un supergigante, entrambe con partenza fissata alle 10.45.

