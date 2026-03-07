Ossessione di Samurai Jay in vetta alla classifica FIMI

Milano, 7 mar. (askanews) – Ossessione, il brano con cui Samurai Jay, cantautore e musicista, ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, conquista la vetta della classifica settimanale Top of The Music FIMI/NIQ, raggiungendo il primo posto e segnando un nuovo traguardo.

Samurai Jay continua a dominare le classifiche e gli streaming, confermando Ossessione come il brano più ascoltato in Italia e il più streammato tra quelli presentati al Festival. Il singolo è stabile al primo posto della Top 50 Italia e nella Top 200 Global di Spotify (#164 – posizione più alta raggiunta), superando 1,5 milioni di stream giornalieri e oltre 13 milioni di stream complessivi, su tutte le piattaforme. Un risultato che vede Samurai Jay diventare il primo artista della kermesse a oltrepassare i 10 milioni di ascolti con il proprio brano. Il successo si riflette anche sulle altre piattaforme: Ossessione è al primo posto della Apple Top 100: Italy, della Top Songs Amazon Music e della Top 200 Shazam Italia, oltre alla 91esima posizione nella Top 200 Global Shazam. Inoltre il videoclip ufficiale del brano è in tendenza su YouTube alla #4 posizione con oltre 2,6 milioni di visualizzazioni.

Il successo di Ossessione si riflette anche sui social: su TikTok il suono del brano è diventato virale superando i 40 mila di video creati dagli utenti, numeri che confermano Samurai Jay come uno degli artisti più influenti del momento anche sui social media.

Ossessione, scritta e composta da Samurai Jay, Luca Stocco e Vittorio Coppola, co-scritta da Salvatore Sellitti e prodotta da Vito Salamanca e Katoo esaspera il concetto di motivazione con cui portiamo avanti le passioni che abbiamo. Il tema centrale del brano è il rapporto con la musica, vissuta da Samurai Jay come un’ossessione positiva che è al centro della sua vita come cantautore e musicista. Il videoclip – per la regia di Fabrizio Conte, prodotto da Borotalco.tv e scritto da Federico Cirillo e Fabrizio Conte – è stato realizzato con la partecipazione di Belén Rodríguez e con gli ospiti speciali Brunori Sas, 22simba, Joshua, Naiara, Rkomi, Sayf e Young Hash. Il videoclip trae ispirazione dall’immaginario del film Dal tramonto all’alba di Robert Rodriguez per costruire uno spazio narrativo sospeso, un luogo in cui attrazione e pericolo convivono e in cui la percezione del protagonista si distacca progressivamente dalla realtà circostante.

Samurai Jay, che si è esibito per la prima volta al Festival di Sanremo, si è distinto per il suo sound sperimentale e ricco di contaminazioni, che fonde rap e sonorità elettroniche e urban, arricchite da influenze latine, riscontrando grande successo ed entusiasmo da parte del pubblico.