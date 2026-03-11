Meloni: anche per Ue abbiamo diritto a far funzionare centri Albania

Roma, 11 mar. (askanews) – “Anche per l’Europa il governo ha tutto il diritto a fare funzionare i centri in Albania proprio perché il meccanismo messo in piedi è in linea con il meccanismo europeo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente.

“Anche se temo che per alcuni non basterà neanche questo e non cesseranno le ordinanze di revoca dei trattenimenti in Albania come accaduto nel recente caso dei migranti regolari condannati per spaccio di droga e – è molto desolante doverlo raccontare – violenza su minore che per i giudici non possono essere trattenuti né rimpatriati perché hanno fatto strumentalmente richiesta di protezione internazionale. Decisioni che non trovano giustificazione nella normativa italiana ed europea”, ha aggiunto.