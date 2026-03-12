Editoria, Barachini: servono sempre più risorse pubbliche

Roma, 12 mar. (askanews) – Per l’informazione e l’editoria “servono risorse, servono sempre più risorse pubbliche per difendere i sistemi nazionali e i sistemi europei. E io credo che serva anche un livello unitario a difesa dell’informazione europea, anche perché siamo i primi in Europa insieme all’Europa a mettere regole, ad esempio sull’intelligenza artificiale, questo è un passo in avanti fondamentale”. Lo ha affermato il sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, rispondendo ad una domanda sull’ipotesi di creare “un Pnrr per l’editoria”, a margine della conferenza su “Prominence, pluralismo e nuove regole nell’ecosistema digitale”, promosso da Confindustria Radio Televisioni con la partecipazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.Quanto all’ipotesi di girare ai gruppi editoriali parte dei proventi realizzati dalle Big Tech usando i contenuti realizzati dai primi, “sono perfettamente d’accordo sulla riflessione”, ha aggiunto Barachini. “Sul fatto che i grandi over the top partecipinò subito alla produzione di contenuti. In realtà la distribuzione oggi delle informazioni sconta una diversa responsabilità, perché distribuisce contenuti che non traduce su cui non partecipa ai costi. Se noi vogliamo difendere i sistemi editoriali nazionali ed europei – ha detto Barachini – dobbiamo fare in modo che Chi distribuisce quei contenuti li retribuisca correttamente. Oggi produrre un’informazione e costosa e distribuirla non costa nulla e questo non può andare avanti”.