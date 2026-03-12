X
<
>

Poste Italiane, più di 6 mila uffici per richiedere passaporto

| 12 Marzo 2026 14:10 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 12 mar. (askanews) – Poste Italiane supera il traguardo dei 6 mila uffici postali in cui si può richiedere il passaporto. Nove province si sono aggiunte a quelle già coinvolte nel Progetto Polis, l’iniziativa per avvicinare i servizi della Pubblica Amministrazione ai Comuni con meno di 15mila abitanti.Sono quasi 5.600 gli uffici postali dei piccoli Comuni, a cui si aggiungono gli oltre 400 sportelli nelle grandi città. Numeri che hanno portato, a febbraio 2026, al record di passaporti erogati in un singolo mese: quasi 16mila. Le richieste totali superano le 172 mila, di cui circa 130 mila raccolte negli uffici Polis. Il servizio del TG Poste

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA