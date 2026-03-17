Biennale, Lega: auspichiamo non ci siano esclusioni

Milano, 17 mar. (askanews) – “Alla Biennale d’arte di Venezia, che aprirà a maggio, sono attesi artisti provenienti da ben 99 Paesi del mondo, alcuni dei quali purtroppo coinvolti in guerre e conflitti. Il nostro auspicio è che nessuno di questi artisti o Paesi venga escluso, censurato o boicottato e che, al contrario, sia proprio la cultura a contribuire a riavvicinare popoli e governi oggi distanti. Viva la libertà di pensiero e di parola, sempre”. È quanto si afferma in una nota della Lega.