Alta tensione sui titoli di Stato, spread Btp-Bund chiude a 92 punti

1 minuto per la lettura
Milano, 20 mar. (askanews) – Titoli di Stato sotto pressione sui timori di una fiammata dell’inflazione, spinta dai prezzi energetici a causa della guerra in Iran, e quindi di una stretta monetaria. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in netto rialzo a 91 punti dagli 82 di ieri, con il rendimento del decennale italiano che è schizzato al 3,94% (+17 pb), un balzo superiore a quelli del resto dell’obbligazionario pubblico dell’eurozona, a livelli che non vedeva da luglio 2024, e il tasso sul Bund a 10 anni salito al 3,03%.
In aumento di 10 punti base i titoli decennali francesi (3,74%) e spagnoli (3,56%). Il rendimento dei titoli di Stato britannici (Gilt) a 10 anni è balzato sopra la soglia del 5%, il livello più alto dalla crisi finanziaria del 2008.
Oggi Joachim Nagel, membro del Consiglio direttivo della Bce e presidente della Bundesbank, ha lasciato intendere che Francoforte potrebbe aumentare i tassi di interesse già nella riunione di fine aprile se l’inflazione dovesse continuare a peggiorare. “Allo stato attuale, è plausibile che le prospettive di inflazione a medio termine possano deteriorarsi e che le aspettative di inflazione possano aumentare in modo sostenuto, il che significherebbe che probabilmente sarebbe necessario un orientamento più restrittivo della politica monetaria”, ha affermato.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA