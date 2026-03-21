La prima volta di Pogacar alla Milano-Sanremo: cade, recupera e vince in volata. Sua l’edizione n°117 della Classicissima

SANREMO (ITALPRESS) – Il campione del mondo Tadej Pogacar ha conquistato la 117esima edizione della Milano-Sanremo, la prima Classica Monumento della stagione di 298 chilometri complessivi con partenza da Pavia e arrivo nella città dei fiori, nel tradizionale traguardo di via Roma.

Il 27enne fuoriclasse sloveno dell’Uae Team Emirates-XRG, caduto dopo Imperia a circa 33 chilometri dalla conclusione e subito rientrato in gruppo, supera in una volata a due il britannico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) e subentra nell’albo d’oro al belga Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), trionfatore nel 2023 e 2025. Terza piazza per un altro belga, Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), tre azzurri nella top 10: sesto Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla), nono Matteo Trentin (Tudor) e decimo Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious).

Per Pogacar, che in carriera vanta quattro Tour de France, un Giro d’Italia. due ori iridati e uno europei, tre Liegi-Bastogne-Liegi, cinque Giri di Lombardia, due Giri delle Fiandre, quattro Strade Bianche, un’Amstel Gold Race e due Freccia Vallone, si tratta della sua prima volta alla Classicissima di Primavera e della sua 11esima ‘monumento’ (gli manca solo lo ‘scalpo’ della Parigi-Roubaix). Appuntamento ora alla domenica di Pasqua, 5 aprile, con il Giro delle Fiandre.

“Quando sono caduto per un secondo ho pensato ‘è finito tutto’. Sono felice, non vedevo l’ora di vincere questa Sanremo, ho tante emozioni in testa. Non avevo molta esperienza negli sprint a due, faccio davvero le mie congratulazioni a Tom Pidcock, sapevo che sarebbe stata dura perché lui è molto veloce”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport il campione del mondo Tadej Pogacar, vincitore della Milano-Sanremo 2026. “Ho realizzato di aver vinto? No, mi servirà ancora qualche momento”, ha scherzato il fuoriclasse sloveno dell’Uae Team Uae Team Emirates-XRG.

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