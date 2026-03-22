La Lazio espugna Bologna 0-2 grazie ad una doppietta di Taylor

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna dura 70 minuti, la Lazio emerge nel finale e vince 2-0 al Dall’Ara nel match valido per la 30^ giornata di Serie A. A decidere la sfida è una doppietta di Kenneth Taylor nella seconda metà della ripresa.

Gli emiliani, reduci dalla maratona di Europa League contro la Roma, schierano Orsolini, Bernardeschi e Rowe alle spalle di Castro. Negli ospiti c’è Pedro a completare il tridente offensivo con Isaksen e Maldini. Al 7′ Rowe crossa in area per Orsolini, che protesta per un presunto contatto con Romagnoli. Feliciani non ha dubbi e lascia correre. Ritmi bassi e squadre poco aggressive in avvio, anche se qualche iniziativa si vede.

L’occasione più pericolosa nasce dai piedi di Moro, che da oltre 20 metri calcia potente e ad effetto centrando l’incrocio. Guai per la Lazio pochi minuti dopo, quando Gila è costretto a uscire per un problema fisico: al suo posto Provstgaard. Nel finale di primo tempo gli ospiti provano a prendere campo, ma senza fare davvero paura. Si va all’intervallo sul risultato di 0-0.

La ripresa si apre con l’erroraccio di Dele-Bashiru, che con un retropassaggio manda in porta Castro. Motta interviene in uscita e travolge l’argentino, causando un rigore sul quale Feliciani non ha dubbi. Dagli undici metri calcia Orsolini, ma il giovane portiere biancoceleste si riscatta immediatamente, buttandosi sulla sua destra e bloccando in due tempi la sfera.

La partita, però, continuano a farla i rossoblù. Una Lazio in difficoltà nel creare trova, a sorpresa, il vantaggio al 72′. Noslin serve Dia, bravissimo a girarsi al limite e trovare Taylor, che con un guizzo batte Ravaglia. 0-1. Il Bologna si spegne pagando forse la stanchezza psico-fisica del match infrasettimanale, mentre gli ospiti sono in palla. C’è ancora lo zampino di Dia nel raddoppio che arriva dieci minuti dopo.

L’attaccante subentrato a Maldini serve Taylor, bravo a superare Ravaglia e a depositare in rete il pallone dello 0-2, risultato con il quale si conclude la sfida.

La Lazio trova il terzo successo consecutivo e supera proprio il Bologna in classifica, portandosi all’ottavo posto.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6.5; Zortea 5.5 (44’st Ferguson sv), Vitik 6, Heggem 6 (30’st Lucumi 5.5), Miranda 6; Moro 5.5, Sohm 5.5; Orsolini 5 (17’st Dominguez 6), Bernardeschi 6 (30’st Dallinga), Rowe 6.5 (17’st Cambiaghi 6); Castro 6.5. In panchina: Pessina, Franceschelli, Helland, Freuler, Casale, Joao Mario, Lykogiannis. Allenatore: Italiano 6.

LAZIO (4-3-3): Motta 6.5; Marusic 6, Gila 6 (26’st Provstgaard 6), Romagnoli 6, Nuno Tavares 5.5; Dele-Bashiru 5, Patric 5.5, Taylor 7; Isaksen 6.5 (17’st Cancellieri 6.5), Maldini 6 (17’st Dia 7), Pedro 5.5 (1’st Noslin 6.5). In panchina: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Lazzari, Farcomeni. Allenatore: Ianni 6.5 (Sarri squalificato).

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.5.

RETI: 27′ e 37’st Taylor.

NOTE: terreno di gioco in ottime condizioni.

Ammoniti: Castro, Taylor.

Angoli: 2-1 per il Bologna.

Recupero: 2′; 4′.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).