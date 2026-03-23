Hyundai protagonista alla Maratona di Roma tra sport e coinvolgimento

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai è stata protagonista della 31esima edizione della Acea Run Rome The Marathon 2026, animando un weekend di sport e partecipazione che ha coinvolto oltre 62.000 runner e appassionati.

Dalle strade del centro storico, dal Circo Massimo a via dei Fori Imperiali, la Capitale si è trasformata in un grande palcoscenico di energia, accogliendo atleti, famiglie e camminatori. Accanto alla maratona principale, eventi come la Acea Water Fun Run e la staffetta Run4Rome Relay hanno ampliato il coinvolgimento, rendendo la manifestazione accessibile a tutti. Hyundai ha accompagnato partecipanti e pubblico con una presenza diffusa lungo il percorso e all’Expo Village, proponendo esperienze interattive pensate per motivare e celebrare ogni runner.

Tra le iniziative più apprezzate, la pedana baropodometrica per analizzare l’appoggio del piede, il Car Wrap sulla Hyundai IONIQ 5 N dove lasciare messaggi motivazionali, il “Boost Button” lungo il tracciato e lo Specchio Kudos all’arrivo per selfie e congratulazioni personalizzate.

Un grande LED wall ha inoltre raccontato in tempo reale i risultati, creando un’esperienza condivisa e immersiva. Negli ultimi chilometri, una squadra di motivatori Hyundai ha sostenuto i runner fino al traguardo, rafforzando il legame del brand con il mondo del running e i valori di inclusione, determinazione e spirito di squadra. Prossima tappa: la Stramilano Half Marathon del 3 maggio 2026.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

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