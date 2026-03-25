Governo,sfiducia a Santanché lunedì in aula alla Camera ma Fdi attende dimissioni oggi

Roma, 25 mar. (askanews) – In Fratelli d’Italia le dimissioni di Daniela Santanchè sono ritenute “scontate” (Giovanni Donzelli), per alcuni parlamentari di alto rango addirittura sarebbero già state messe sul tavolo ma saranno comunicate solo al rientro di Giorgia Meloni da Algeri, nel tardo pomeriggio. Sicuramente l’obiettivo, come ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, è non arrivare a discutere la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni che è stata calendarizzata a partire da lunedì: “Penso non sarà necessaria”, ha detto Ciriani in transatlantico.

Oggi le opposizioni hanno ottenuto, senza alcuna resistenza da parte di governo e maggioranza, che fosse calendarizzata rapidamente la discussione e il voto sulla loro mozione. Uscendo dalla riunione della capigruppo la dem Chiara Braga ironizza: “Abbiamo facilitato il lavoro della premier”. “Proviamo a fare quello che Meloni non riesce a fare, convincere la sua ministra, fedelissima del presidente del Senato, a dimettersi. Ci chiediamo dove sia la forza della presidente Meloni”, ha rincarato sullo stesso tasto Riccardo Ricciardi (M5S).

In un modo o nell’altro, si va dunque verso una soluzione della vicenda della ministra del Turismo Daniela Santanchè, che si trascina, tra indagini che la coinvolgono, quasi dall’inizio della legislatura e che, sul piano politico, ha registrato una accelerazione dopo che ieri la premier ha diffuso una nota in cui le ha chiesto di fare un passo indietro.