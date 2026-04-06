Alcaraz ancora in testa al ranking Atp, ma Sinner è pronto a mettere la freccia

ROMA (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz eguaglia le 66 settimane da numero uno del mondo di Jannik Sinner ma l’altoatesino è pronto a mettere la freccia. Il ritorno sulla terra battuta – dove ha vinto l’84,4% delle partite giocate nel circuito maggiore, meglio solo Nadal e Borg – potrebbe essere un ottimo alleato del murciano ma Sinner, che ha 12.400 punti contro i 13.590 dello spagnolo, potrebbe riprendersi la vetta a Montecarlo, dove vanta due semifinali.

Settimana delicata anche per Lorenzo Musetti, che si conferma quinto ma inizierà dal Principato un periodo decisivo per mantenere lo status di Top 5: l’anno scorso infatti ha centrato la finale a Montecarlo, la semifinale a Madrid, a Roma e al Roland Garros, per cui dovrà difendere 2.250 dei suoi attuali 4.265 punti. Musetti, sempre alle spalle di Zverev e Djokovic (che però non ci sarà nel Principato), dovrà guardarsi da Alex de Minaur, numero 6 (4.095 pt), e da Felix Auger-Aliassime, numero 7 (4.000 pt), pure lui semifinalista lo scorso anno a Montecarlo. Unica variazione nella Top Ten lo scambio di posizioni fra Ben Shelton (ottavo) e Taylor Fritz (nono).

Nel Principato saranno di scena anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che hanno perso i punti ottenuti l’anno scorso con il titolo vinto a Bucarest e Marrakech ed escono rispettivamente dalla Top 15 (16°, -3) e dalla Top 20 (21°, -2), oltre a Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Carlos Alcaraz (Esp) 13.590 (–)

2. Jannik Sinner (Ita) 12.400 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 5.205 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 4.720 (–)

5. Lorenzo Musetti (Ita) 4.265 (–)

6. Alex De Minaur (Aus) 4.095 (–)

7. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.000 (–)

8. Ben Shelton (Usa) 3.900 (+1)

9. Taylor Fritz (Usa) 3.870 (-1)

10. Daniil Medvedev (Rus) 3.610 (–)

16. Flavio Cobolli 2.320 (-3)

21. Luciano Darderi 1.920 (-2)

66. Lorenzo Sonego 810 (-3)

79. Mattia Bellucci 715 (-6)

90. Matteo Berrettini 650 (+1)

107. Matteo Arnaldi 605 (–)

113. Francesco Maestrelli 577 (+1)

134. Andrea Pellegrino 490 (-4)

140. Luca Nardi 444 (–)

141. Stefano Travaglia 444 (+1)

SABALENKA GUIDA IL RANKING WTA, PAOLINI STABILE ALL’OTTAVO POSTO

Top Ten Wta invariata in vista di una settimana dove si giocherà solo a Linz visto che la scena se la prenderanno i qualifiers di Billie Jean King Cup con l’Italia di scena a Velletri contro il Giappone. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la 77esima settimana consecutiva (l’85esima complessiva): la 27enne di Minsk mantiene 2.917 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, mentre sul terzo gradino del podio è stabile la statunitense Coco Gauff, che precede di soli 15 punti Iga Swiatek. La 24enne di Varsavia è in quarta posizione davanti ad altre due statunitensi: Jessica Pegula, campionessa bis a Charleston, ed Amanda Anisimova. Al settimo posto c’è l’ucraina Elina Svitolina che per 58 punti è davanti a Jasmine Paolini, ottava. Stabili in nona posizione la 19enne canadese Victoria Mboko e in decima la 18enne russa Mirra Andreeva.

Fra le azzurre fa un passo avanti Elisabetta Cocciaretto – a Charleston arrivata ad un soffio dall’impresa contro Pegula negli ottavi -, che risale al numero 42. Ne fa uno avanti anche Lucrezia Stefanini, ora al numero 147. Perde due posizioni Nuria Brancaccio, ora al numero 152, che resta comunque in zona “best”. La 25enne di Torre del Greco precede Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola perde altri due posti ed è ora numero 163.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Aryna Sabalenka (Blr) 11.025 (–)

2. Elena Rybakina (Kaz) 8.108 (–)

3. Coco Gauff (Usa) 7.278 (–)

4. Iga Swiatek (Pol) 7.263 (–)

5. Jessica Pegula (Usa) 6.243 (–)

6. Amanda Anisimova (Usa) 5.995 (–)

7. Elina Svitolina (Ukr) 3.965 (–)

8. Jasmine Paolini (Ita) 3.907 (–)

9. Victoria Mboko (Can) 3.531 (–)

10. Mirra Andreeva (Rus) 3.121 (–)

42. Elisabetta Cocciaretto 1.310 (+1)

147. Lucrezia Stefanini 526 (+1)

152. Nuria Brancaccio 506 (-2)

163. Lucia Bronzetti 456 (-3)

189. Lisa Pigato 383 (-2)

210. Silvia Ambrosio 329 (-2)

224. Camilla Rosatello 310 (+2)

248. Jessica Pieri 276 (–)

265. Jennifer Ruggeri 259 (+2)

– Foto IPA Agency –

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