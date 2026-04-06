Gli Eugenio in via di Gioia per la prima volta al Forum di Milano

Milano, 6 apr. (askanews) – Il 5 maggio 2027 gli Eugenio in via di Gioia saliranno per la prima volta sul palco dell’Unipol Forum di Assago per il loro concerto evento Tutti dentro, prodotto da A1 Concerti.

Non è solo il concerto più grande della loro carriera, né un semplice traguardo: è il punto in cui tutte le strade percorse si incontrano davvero, è tutto quello che negli anni hanno costruito ed è rimasto, è cresciuto, ha continuato a muoversi senza fermarsi mai. È la somma di anni passati a suonare, a scrivere, a stare dentro alle cose con tutta la passione e l’entusiasmo possibili, è il tempo che hanno condiviso con chi li ha seguiti dall’inizio e con chi si è aggiunto strada facendo senza più andarsene. È l’insieme dei concerti, delle parole che hanno trovato casa nelle persone, dei ritornelli in cui le voci si sono unite una dopo l’altra fino a diventare coro, delle piazze che si sono riconosciute in qualcosa di comune. È tutto quello che si è mosso nel tempo senza mai arrestarsi e arrendersi, trovando forza proprio nel continuo trasformarsi. Un legame che si è costruito senza bisogno di essere spiegato, ma solo vissuto.

È una storia che non appartiene più solo a chi sta sul palco, ma a chi l’ha attraversata, sostenuta, cantata, portata avanti. Ed è proprio lì, insieme, che acquisisce un senso altissimo.

Il Forum diventa così il luogo in cui tutto questo si amplifica e prende vita insieme a tutti quelli che, insieme agli Eugeni, ci hanno sempre creduto.

La sorpresa arriva dopo un video pubblicato ieri sui social (Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “gdgpress.voxmail.it” https://www.instagram.com/p/DWk0T5yodf7/) in cui Eugenio, in Piazza Carignano a Torino – luogo dove tutto è iniziato – dedica commosso un annuncio importante agli altri componenti della band Emanuele, Paolo e Lorenzo che per primi hanno ascoltato un “matto” che suonava per la strada, alla città che li ha visti e fatti crescere un passo alla volta, ai loro 12 anni insieme nella musica e nella vita che sono stati ricchi di emozioni e di sacrifici.

Ma questa dedica non può che estendersi a chi ci è sempre stato, c’è ora e ci sarà: il loro pubblico.

«Il grido “TUTTI DENTRO” – dichiarano gli Eugenio in Via Di Gioia – lo dedichiamo a chi c’era in via Lagrange a Torino, a chi si è fatto mille chilometri di bus e a chi si è preso litri e litri di pioggia. A chi cantava “andiamo al Pam” di fronte a noi durante il nostro primo concerto, a chi ci ha portato le focacce calde nel centro storico di Genova e le ha mangiate insieme a noi, a chi ha festeggiato una finta laurea davanti al Duomo di Milano per permetterci di suonare in mezzo alla piazza, a chi cantava in piazza Maggiore a Bologna, a chi ha condiviso la carbonara in Piazza Bologna a Roma, a chi si è fermato sul marciapiede a chi ha gridato sotto i palchi. Il nostro primo Forum è per chi, da quando ci ha ascoltato la prima volta, ha sostenuto con anima e corpo un progetto indipendente ed in continua evoluzione. Cresciuti una canzone alla volta e fuori dal clamore dei riflettori, insieme abbiamo fatto tanta strada e finalmente avremo la possibilità di guardarci ad uno ad uno negli occhi e cantare nel pantheon della musica moderna. Perché quello che abbiamo fatto fino ad oggi ce lo siamo sudato insieme.»

I biglietti per il concerto del 5 maggio 2027 TUTTI DENTRO all’Unipol Forum di Assago sono in vendita su TicketOne e sui circuiti di vendita abituali.

Per informazioni: Artistfirst.it

E mentre il live segna un nuovo capitolo sul palco, un altro prende forma sulla carta.

Il 21 aprile 2026 uscirà per Rizzoli Storie di una band che non si è ancora sciolta, il primo libro degli Eugenio in Via Di Gioia, già disponibile in preorder: un diario dei ricordi, un racconto corale inedito di un percorso condiviso composto da otto storie che ripercorrono il viaggio personale e artistico che li ha portati dagli inizi fino a oggi.

«Immaginate questo libro come un puzzle, un mosaico, un ritratto che si compone di tante pennellate fatte di ricordi, aneddoti, esperienze. Tutte insieme, pagina dopo pagina, raccontano chi siamo noi a partire dagli inizi, anche prima di incontrarci. È la storia di un sogno che è insieme un progetto, iniziato sui marciapiedi di Torino, ma anche di Berlino e di Londra. All’inizio era solo nostro, poi con il tempo è stato ascoltato e cantato da tantissime altre persone, tutte quelle che hanno scelto la nostra musica come colonna sonora di un pezzetto di vita, finendo per condividere qualcosa. Questa è la storia di quattro amici – noi – e di come siamo arrivati fino a qui.» – Lorenzo, Paolo, Emanuele, Eugenio

Gli Eugenio in Via Di Gioia presenteranno il libro con 4 appuntamenti:

21 aprile – Biblioteca Salaborsa, Bologna ore 20.30 (Piazza del Nettuno, 3)

22 aprile – Mondadori Duomo, Milano ore 18.30 (Piazza del Duomo)

24 aprile – Feltrinelli, Napoli ore 18.00 (Piazza dei Martiri)

28 aprile – Feltrinelli, Roma ore 18.30 (Via Appia Nuova, 427)

16 maggio – Salone del Libro, Torino ore 18.00 (PAD. 5, Il Club – Lingotto Fiere – Via Nizza, 294)

Prima di approdare al Forum a maggio dell’anno prossimo, gli Eugenio in Via di Gioia tornano live a novembre 2026 sui palchi di alcuni dei più famosi club italiani.

Queste le date del Club Tour 2026, prodotto da A1 Concerti:

16 novembre – Estragon, Bologna

17 novembre – Hall, Padova

20 novembre – Viper, Firenze

21 novembre – Mamamia, Senigallia

23 novembre – Afterlife Live Club, Perugia

25 novembre – Atlantico, Roma

27 novembre – Eremo Club, Molfetta

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e sui circuiti di vendita abituali.