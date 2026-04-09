Oklahoma mette al sicuro il primo posto nella notte Nba, Denver vince ancora

ROMA (ITALPRESS) – Gli Oklahoma City Thunder chiudono la regular season della Western Conference al primo posto per la terza stagione consecutiva. L’aritmetica è arrivata al termine della vittoria per 128-110 sui Los Angeles Clippers, la sesta consecutiva e la 19esima nelle ultime venti partite. Shai Gilgeous-Alexander realizza 20 punti e 11 assist, mentre Chet Holmgren mette a referto 30 punti con 14 rimbalzi. È servito qualcosa di speciale per lasciarsi alle spalle i San Antonio Spurs, secondi in classifica dopo aver vinto 17 delle ultime 19 gare. L’ultima è arrivata tra le mura amiche contro i Portland Trail Blazers, battuti 112-101. Con Victor Wembanyama e Stephon Castle fuori per infortunio (entrambi recuperabili per la partita casalinga di venerdì contro Dallas), è De’Aaron Fox a vestire i panni del trascinatore con 25 punti. Continua intanto la marcia vincente dei Denver Nuggets, che si regalano la decima vittoria di fila. Nel successo per 136-119 contro i Memphis Grizzlies, Nikola Jokic realizza 14 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, mettendo a segno la sua 34esima tripla doppia stagionale. Ritorno in bello stile dall’infortunio per Cade Cunningham che mette a referto 13 punti e 10 assist nella vittoria per 137-111 sui Milwaukee Bucks dei Detroit Pistons, che inseguono quota 60 vittorie, un traguardo che manca dalla stagione 2005-06.

Sempre ad Est, in un confronto che sa già quasi di playoff, i Cleveland Cavaliers battono gli Atlanta Hawks per 122-116. Protagonisti Donovan Mitchell con 31 punti (la sua 200esima partita di regular season sopra quota 20 con i Cavs) ed Evan Mobley che ne aggiunge 22 ed eguaglia il suo record personale di 19 rimbalzi. Sorridono anche gli Orlando Magic che battono i Minnesota Timberwolves per 132-120 e trovano la quarta vittoria consecutiva. Successo per i Phoenix Suns che si impongono per 112-107 sui Dallas Mavericks.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).