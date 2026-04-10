BJK Cup, Cocciaretto batte Uchijima in due set: Italia avanti 1-0 sul Giappone a Velletri

ROMA (ITALPRESS) – Elisabetta Cocciaretto batte Moyuka Uchijima e conquista il primo punto per l’Italia di Billie Jean King Cup nel match di Velletri, sulla terra rossa del complesso sportivo “Colle degli Dei”, contro il Giappone, che segna l’esordio stagionale delle azzurre bi-campionesse in carica. La numero due dell’Italia, numero 42 del ranking Wta, ha sconfitto la rivale nipponica, 84 del mondo, col punteggio di 7-5 6-2. A ruota si disputerà il secondo singolare. Di fronte la numero uno azzurra, Jasmine Paolini, 8 Wta, e la seconda tennista del Giappone, ovvero Himeno Sakatsume, 133 della classifica internazionale. Domani, dalle 11, in programma il doppio e altri due singolari. Questi, sulla carta, gli accoppiamenti del sabato: Jasmine Paolini-Sara Errani contro Eri Hozumi-Shuko Aoyama; Jasmine Paolini contro Moyuka Uchijima; Elisabetta Cocciaretto contro Himeno Sakatsume.

In palio uno dei sette posti disponibili per le Final Eight, visto che l’ottavo è stato già assegnato di diritto alla Cina, che ospita, a Shenzhen, proprio le Final Eight.

“Ma quanto è bello giocare in Italia. E’ stato un match duro ma sognavo questo momento fin da quando ero una bambina. Ricordo di aver visto in tv le ragazze vincere in Sardegna e ricordo che sognavo un giorno di poterci riuscire: per questo oggi è come un sogno diventato realtà per me. Adesso però è il momento di fare il tifo per Jasmine perché non abbiamo ancora completato il lavoro”. Così Elisabetta Cocciaretto, come riporta SuperTennis, dopo il suo successo odierno.

– foto IPA Agency –

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