Calcio, Juventus: ufficiale il rinnovo di Spalletti fino al 2028

Roma, 10 apr. (askanews) – La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Luciano Spalletti, che resterà sulla panchina bianconera fino al 30 giugno 2028. L’annuncio è stato dato con un discorso dell’allenatore bianconero alla squadra, accompagnato da una didascalia: “I primi a saperlo, sempre la squadra. Spalletti 2028 inizia proprio da qui”

Il nuovo accordo è un prolungamento biennale che consolida il progetto tecnico avviato in stagione.

Per quanto riguarda l’ingaggio, il tecnico toscano percepirà uno stipendio superiore ai 5 milioni di euro netti a stagione, con bonus che possono portarlo fino a circa 6 milioni annui, rendendolo uno degli allenatori più pagati della Serie A.

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata dunque l’ufficialità: la società bianconera ha scelto la continuità affidandosi ancora a Spalletti, con l’obiettivo di tornare stabilmente a competere per lo scudetto e ai vertici del calcio italiano ed europeo.