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Mattarella a Praga acclamato da italiani che intonano l’inno

| 10 Aprile 2026 14:28 | 0 commenti

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Praga, 10 apr. (askanews) – Fuori programma per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita ufficiale a Praga.Il Capo dello Stato stava attraversando il ponte Carlo sotto una leggera nevicata quando ha incrociato un gruppo di turisti italiani, prima, e di studenti, poi, che lo hanno salutato intonando l’inno di Mameli.”Siamo di Caltanissetta” ha detto un signore avvicinandosi per stringergli la mano “buona passeggiata sotto la neve”, ha risposto Mattarella sorridendo. Dopo alcuni selfie il Presidente è poi salito in auto per proseguire la sua visita istituzionale.

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