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Papa Leone XIV “I Giochi del Mediterraneo siano profezia di pace”

| 16 Agosto 2026 12:53 | 0 commenti

Papa Leone XIV “I Giochi del Mediterraneo siano profezia di pace”

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – “Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto. Essi coinvolgeranno diversi Paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all’area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in piazza della Libertà, a Castel Gandolfo.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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