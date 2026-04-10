Minori, Meloni: governo al lavoro per limitare dipendenza da social e digitale

Roma, 10 apr. (askanews) – “I social media, il digitale, la tecnologia non sono problemi in sé. Sono sintomi di problemi molto più vasti, che non riusciamo a comprendere o che probabilmente non vogliamo guardare. Gli strumenti tecnologici amplificano fragilità esistenti, ne creano di nuove e le estremizzano” ed “è il motivo per il quale il governo sta lavorando per individuare i meccanismi più efficaci per intervenire. L’obiettivo non è introdurre divieti facilmente aggirabili, ma offrire alternative di protezione e sicurezza e creare, quanto possibile, ecosistemi digitali sicuri e protetti”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato all’evento promosso a Roma dal ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, in occasione della seconda Giornata nazionale dell’ascolto dei minori.

“Sono diverse – spiega – le opzioni allo studio, e il Governo farà tesoro delle proposte e dei suggerimenti che emergeranno anche nella giornata di oggi. Perché il nostro scopo è costruire una società più attenta alle esigenze dei bambini e dei ragazzi, e iniziative come questa sono molto utili per individuare le migliori soluzioni”.