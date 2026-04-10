Polizia di Stato, Manfredi “Il rapporto con Napoli è sempre più saldo e proficuo”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il rapporto tra Napoli e la Polizia di Stato è sempre più saldo e proficuo. Straordinario il lavoro svolto quotidianamente dagli agenti, come dimostrano recenti operazioni utili all’individuazione dei responsabili di crimini. A noi il compito di tenere sempre alta l’attenzione”. Lo scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel giorno del 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

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