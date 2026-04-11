Incontro Tajani-Berlusconi, Fi: rinnovata fiducia in segretario

Roma, 10 apr. (askanews) – L’incontro tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Piersilvio Berlusconi si è svolto in “un clima di grande amicizia e cordialità”. E’ quanto si legge in una nota di Forza Italia al termine della riunione che si è svolta per oltre quattro ore nella sede di Mediaset a Cologno Monzese (Mi).

“Dopo un’ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale e la rinnovata fiducia nel Segretario – prosegue la nota – l’attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia. È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi”.

All’incontro hanno partecipato Gianni Letta ed il dottor Danilo Pellegrino.