Papa, Schlein: Trump inaccettabile, mi aspetto che tutti condannino

Roma, 13 apr. (askanews) – “Gli attacchi a papa Leone da parte di Trump sono gravissimi, inaccettabili, e aprono uno scontro senza precedenti”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein aprendo la direzione del partito. “Un attacco di questo tipo non ha precedenti nella storia. Attaccare e insultare il papa per il suo richiamo alla pace è un atto gravissimo” un gesto di “sopraffazione di chi non tollera le voci libere”.

Ha concluso la Schlein: “Piena solidarietà a papa Leone. Mi aspetto che ciascuno si assuma le proprie responsabilità e condanni gli attacchi di Trump”.