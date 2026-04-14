Energia, Zangrillo: ipotesi scostamento bilancio, ma servono misure Ue

Roma, 14 apr. (askanews) – Le notizie che arrivano dal Medio

Oriente “non sono favorevoli” e “ci preoccupano molto”. Così il

ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, intervenendo a “Coffee Break” su La7 ha sottolineato che “la situazione non è banale, semplice, e può avere ricadute complicate” sul versante

energetico.

Zangrillo ha spiegato che quelli adottati dal Governo italianosono “provvedimenti tampone”. Pertanto, “se la situaziome non dovesse sbloccarsi – ha detto – non sarebbe sufficiente la risposta del singolo Stato. L’Europa deve prendere in considerazione misure straordinarie” come la sospensione del patto di stabilità.

In merito all’ipotesi di uno scostamento di bilancio, Zangrillo ha aggiunto: “Vediamo, è una delle soluzioni da prendere in considerazione. Ma l’apello all’Europa è prendere in considerazione l’eccezionalità della situazione”.