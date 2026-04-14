Volvo lancia nuovi camion elettrici con un’autonomia fino a 700 km

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks continua a superare i limiti del trasporto elettrico su camion. Con il lancio dei suoi nuovi veicoli elettrici, caratterizzati da prestazioni migliorate, maggiore flessibilità e autonomie fino a 700 km, Volvo Trucks stabilisce un nuovo punto di riferimento nel settore dei camion elettrici pesanti. Può ora annunciare importanti novità nel settore elettrico.

Innanzitutto, un nuovo camion elettrico per il trasporto a lunga percorrenza, il Volvo FH Aero Electric a maggiore autonomia, capace di percorrere fino a 700 km con una sola carica, un importante passo avanti per i veicoli elettrici pesanti e per i trasporti su distanze davvero lunghe.

In secondo luogo, i veicoli industriali elettrici Volvo FH, FM e FMX di nuova generazione, con importanti miglioramenti in termini di flessibilità, produttività, comfort di guida e autonomie fino a 470 km, che consentono di adottare l’operatività elettrica per un numero ancora maggiore di attività di trasporto.

“Stiamo davvero rendendo la nostra offerta ancora più competitiva”. Stiamo ampliando la nostra offerta e rendendo possibili soluzioni elettriche per un numero ancora maggiore di incarichi di trasporto, aggiungendo anche un camion elettrico all’avanguardia con un’autonomia fino a 700 km. Ciò significa che possiamo soddisfare appieno le esigenze operative dei nostri clienti.

“Non è mai stato così facile sostituire i mezzi diesel con quelli elettrici”, afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. “Siamo fermamente convinti che, in futuro, i veicoli elettrici rappresenteranno una parte importante del trasporto merci su strada a livello mondiale. Con le straordinarie prestazioni di tutti i nostri nuovi veicoli industriali, è facile capirne il motivo”.



Il nuovo camion per il trasporto a lunga percorrenza, il Volvo FH Aero Electric con autonomia estesa, può percorrere fino a 700 km con una sola carica grazie a una nuova tecnologia della catena cinematica, l’e-axle, che consente di alloggiare a bordo una capacità delle batterie significativamente maggiore.

Il veicolo è compatibile con il nuovo standard MCS (Megawatt Charging System) e la ricarica delle 8 batterie dal 20% all’80% richiederà circa 50 minuti. Ciò significa che la ricarica può essere effettuata durante il periodo di riposo previsto dalla normativa per i conducenti di camion nell’UE, contribuendo così a un’elevata produttività. “Questo camion elettrico per il trasporto a lungo raggio è il migliore del settore. Offre un’autonomia eccezionale, unita a un carico utile elevato, una ricarica rapida e un eccellente comfort di marcia.

Con questo veicolo, i nostri clienti possono percorrere distanze davvero lunghe e coprire un’intera giornata lavorativa con la stessa produttività dei veicoli diesel”, afferma Roger Alm. I nuovi camion elettrici FH, FM e FMX sono dotati di una nuova catena cinematica progettata per offrire la massima flessibilità nelle diverse applicazioni. Offre un’eccellente guidabilità ed è progettata in modo che il conducente possa guidare il mezzo e alimentare attrezzature ausiliarie come una betoniera, un sistema scarrabile o un compattatore per rifiuti senza motori supplementari nè accessori aggiuntivi.

Ciò è dovuto a una presa di forza (PTO) integrata nel cambio, con funzionalità avanzate che ne consentono l’utilizzo durante la guida. I camion avranno un’autonomia fino a 470 km e potranno essere ricaricati dal 20% all’80% in 65 minuti.

“I modelli FH, FM e FMX Electric di nuova generazione sono ricchi di nuove e intelligenti funzioni, offrono un elevato comfort per il conducente e rendono possibile un trasporto a zero emissioni allo scarico per un’ampia gamma di missioni di trasporto”, afferma Roger Alm.

Tutti i nuovi camion – i nuovi Volvo FH, FM e FMX Electric e l’FH Aero Electric con autonomia estesa – sono dotati di un cambio ottimizzato per la trasmissione elettrica, abbinato a doppi motori, per offrire prestazioni più fluide e meglio controllate. I nuovi cambi Powershift, a otto rapporti sui nuovi Volvo FH, FM e FMX Electric e a sei rapporti sull’FH Aero Electric con autonomia estesa, offrono un cambio di marce uniforme e producono inoltre meno rumore e vibrazioni, per una giornata lavorativa più confortevole. I nuovi veicoli saranno introdotti progressivamente nei vari mercati a partire dal 2026.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

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