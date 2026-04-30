Inflazione media eurozona balza al 3% ad aprile, energia +10,9% annuo

Roma, 30 apr. (askanews) – Ad aprile l’inflazione media nell’area euro è balzata al 3%, dal 2,6% annuo di marzo. Lo riporta Istat con la stima preliminare. In un mese i prezzi sono saliti dell’1%, secondo l’ente di statistiche Ue.

Gli sviluppi riflettono innanzitutto l’impennata dei prezzi dell’energia: più 3% su mese e più 10,9 per cento su anno. E rendono problematico per la Bce il mantenimento dello status quo sui tassi di interesse, che al 2% sono coniderati ad un livello neutrale. Oggi si tiene il Consiglio direttivo da cui sono attese le decisioni proprio sui tassi.