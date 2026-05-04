Tennis, Cobolli: giochiamo per il Paese, un onore la maglia azzurra

Roma, 4 mag. (askanews) – “Noi di base giochiamo per il nostro Paese, quasi sempre, questo è uno sport singolo ma noi giochiamo per il Paese, non solo alla Coppa Davis; io quando vesto la maglia della Nazionale mi sento onorato, sento l’appartenenza e sono felice di farlo vedere”.Così Flavio Cobolli, tra i tennisti e le tenniste azzurre ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Il capo dello Stato ha incontrato le Nazionali vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis nel 2025 e Cobollo ha parlato durante l’incontro, in rappresentanzadella squadra vincitrice della Davis.”Noi sentiamo sempre l’affetto di tutti voi – ha aggiunto – è un onore giocare per la Nazionale, qui al Foro Italico, è sempre bello mettere la maglia azzurra e ricevere così tanto affetto dai tifosi italiani, stiamo vivendo un momento incredibile, spero sia solo un punto di partenza e che possa andare sempre meglio”.