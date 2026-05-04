Usa-Italia, Salvini: bene ripresa Trump mia intervista, con Giorgia lavoriamo passo dopo passo

Milano, 4 mag. (askanews) – L’Intervista a Breitbart “l’ho fatta durante le Olimpiadi invernali a febbraio, però se il presidente della più grande democrazia al mondo rilancia delle tue riflessioni e delle tue proposte, sicuramente fa piacere”. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini a margini di un appuntamento a Milano.

Alla domanda se sia il nuovo referente dell’amministrazione Usa al posto della premier Giorgia Meloni, Salvini ha risposto:

“con Giorgia, lavoriamo passo passo e giorno dopo giorno. Ripeto, l’intervista è di febbraio siamo a maggio, non mi chieda i tempi della stampa americana non li controllo io. Però avere buoni rapporti con gli Stati Uniti, di cui siamo e saremo alleati a prescindere dai presidenti e dalle dalle situazioni contingenti, è fondamentale. Quindi se nel mio piccolo riesco a contribuire al fatto che l’Italia sia stimata e rispettata nel mondo, fa parte del mio lavoro”, ha concluso Salvini.