Protesta cinema, De Angelis: “Sono con loro, mi spezza il cuore”

Roma, 6 mag. (askanews) – Matilda De Angelis, candidata come miglior attrice non protagonista per “Fuori”, ha parlato sul red carpet dei 71esimi David di Donatello, agli Studi di Cinecittà. L’attrice ha espresso sostegno alla protesta dei lavoratori del cinema, dicendo di voler portare la propria voce e solidarietà a persone con cui ha lavorato per mesi e che considera “famiglia”.”Sono con loro. Sono con loro. Umanamente io arrivo alla fine di un processo che inizia molto molto prima di me, quindi sarei ipocrita nel dire che ho la possibilità di cambiare le cose attivamente. Posso portare la mia voce, posso portare il mio sostegno, posso portare la mia solidarietà, ma c’è qualcuno che si deve prendere la responsabilità e purtroppo la responsabilità non è mia in questo momento, quindi ovviamente ovviamente li supporto, ovviamente li sostengo, ovviamente mi spezza il cuore. Sono persone con con le quali ho lavorato e per mesi e mesi e mesi persone che diventano la mia famiglia a un certo punto, quindi è la mia famiglia che è in difficoltà in questo momento”.