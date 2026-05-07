Mattarella: Italia in momenti difficili esprime formidabili risorse

Gemona del Friuli, 6 mag. (askanews) – “Il nostro Paese conserva formidabili risorse morali di umanità e senso di unità, che sa esprimere nei momenti più difficili, prezioso patrimonio sociale e civile. E’ accaduto in Friuli. Era già accaduto prima altrove.

E questa storia generosa si è sovente riproposta”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento a Gemona del Friuli per il consiglio regionale straordinario del Friuli Venezia Giulia, in occasione del 50esimo anniversario del terremoto del 1976.