Il Papa a Pompei, campane a festa. Il giro in golfcar tra la folla

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Pompei, 8 mag. (askanews) – Campane a festa per l’arrivo di Papa Leone XIV a Pompei. Un lungo giro in golfcar per il Pontefice prima della celebrazione della messa e la preghiera della supplica in piazza Bartolo Longo, davanti al Santuario.Il Papa, dopo l’incontro con le persone provenienti da contesti di disagio sociale, è salito a bordo dell’auto scoperta per “abbracciare” la folla radunata fin dalle 7 del mattino davanti al Santuario.
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