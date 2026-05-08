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Il Papa a Pompei, campane a festa. Il giro in golfcar tra la folla

| 8 Maggio 2026 10:50 | 0 commenti

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Pompei, 8 mag. (askanews) – Campane a festa per l’arrivo di Papa Leone XIV a Pompei. Un lungo giro in golfcar per il Pontefice prima della celebrazione della messa e la preghiera della supplica in piazza Bartolo Longo, davanti al Santuario.Il Papa, dopo l’incontro con le persone provenienti da contesti di disagio sociale, è salito a bordo dell’auto scoperta per “abbracciare” la folla radunata fin dalle 7 del mattino davanti al Santuario.

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