Stellantis e Leapmotor ampliano accordi Ue con produzione modelli bev

Milano, 8 mag. (askanews) – Stellantis intende rafforzare la partnership strategica con la cinese Leapmotor in Europa partendo inizialmente dalla Spagna con un piano industriale che coinvolge lo stabilimento di Figueruelas, nell’area di Saragozza, e quello di Villaverde, a Madrid. Secondo indiscrezioni non confermate, in occasione dell’Investor Day del 21 maggio potrebbero esserci nuove indicazioni su attività in altri mercati europei.

Il progetto spagnolo, ancora subordinato ad accordi definitivi e autorizzazioni, prevede l’aumento della produzione nel sito di Saragozza, l’arrivo del C-Suv B10 di Leapmotor già dal 2026 e lo studio di un nuovo C-Suv elettrico Opel con possibile avvio nel 2028. Allo stesso tempo è allo studio l’assegnazione di futuri prodotti Leapmotor a Madrid dal 2028 e la potenziale cessione dello stabilimento di Villaverde alla controllata spagnola di Leapmotor International, la joint venture controllata al 51% da Stellantis che gestisce i diritti di vendita e produzione dei prodotti del brand cinese fuori dal mercato domestico.

Il nuovo modello Opel sarebbe il primo prodotto della prevista estensione della partnership. Disegnato e creato a Rüsselsheim e sviluppato da team in Germania e Cina, utilizzerebbe componenti dell’architettura elettrica e batterie Leapmotor, combinati con design, taratura telaio, esperienza di bordo di Opel. La collaborazione dovrebbe consentire tempi di sviluppo inferiori a due anni, con vendite attese dal 2028.

A Saragozza, nello storico sito Opel di Figueruelas, Stellantis valuta l’aggiunta di una nuova linea per il C-Suv Opel elettrico accanto alla produzione attuale di Peugeot 208 e Lancia Ypsilon. Nel sito potrebbe inoltre partire già nel 2026 la produzione del Leapmotor B10. Lo stabilimento produce Opel dal 1982 e ha superato i 15 milioni di Corsa assemblati.

A Madrid, la prevista espansione della collaborazione potrebbe includere l’assegnazione allo stabilimento di Villaverde di un nuovo modello Leapmotor dalla prima metà del 2028, in vista della prevista conclusione della produzione della Citroen C4. La proprietà del sito è in discussione per un potenziale trasferimento alla controllata spagnola di Leapmotor International. I veicoli prodotti a Villaverde sarebbero in linea con i requisiti “Made in Europe” e commercializzati dalla joint venture in Europa e nei mercati del Medio Oriente e Africa.

Dal lancio dei modelli T03 e C10 nel 2024, Lpmi ha ampliato la propria presenza in Europa con oltre 850 punti vendita e assistenza e più di 40mila consegne nel 2025. Nel 2025 ha esteso le attività anche a Sud America, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa e nell’aprile 2026 ha introdotto il marchio in Messico.

L’intesa prevede anche una cooperazione più ampia sugli acquisti, attraverso Lpmi, per rafforzare la competitività dei prezzi sfruttando l’ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia e valorizzando al tempo stesso la supply chain europea. L’obiettivo è aumentare l’accessibilità dei modelli elettrici, accelerare il time-to-market e sostenere produzione e posti di lavoro in Europa.

“Questo piano di espandere la nostra partnership di successo con Leapmotor è una vera vittoria per entrambi”, ha dichiarato Antonio Filosa, ceo di Stellantis, sottolineando che l’intesa sostiene “produzione, posti di lavoro e localizzazione avanzata in Europa” di veicoli elettrici accessibili e rappresenta un ulteriore passo verso collaborazioni future “ancora più grandi”. Per Zhu Jiangming, fondatore e ceo di Leapmotor, la combinazione tra tecnologie del gruppo cinese, scala globale di Stellantis e radici regionali rende la partnership “straordinariamente potente”.