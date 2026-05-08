Stellantis e Leapmotor rafforzano l’alleanza per produrre veicoli elettrici in Europa

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Stellantis e Leapmotor intensificano i rapporti e dopo una prima partnership avviata nel 2023 si preparano a produrre più veicoli elettrici in Europa

AMSTERDAM (OLANDA) – Stellantis e Zhejiang Leapmotor Technology Co., Lt hanno annunciato l’espansione della loro partnership strategica per la produzione di veicoli elettrici, attraverso una serie di iniziative sulla scia del successo iniziale della loro collaborazione. Nell’ottobre 2023, Stellantis è diventato il singolo maggior azionista di Leapmotor, acquisendo una quota del 21% circa. Allo stesso tempo, Leapmotor International (“LPMI”) è lanciata come joint venture con Stellantis al 51% e Leapmotor al 49%. La società ha diritti esclusivi per la vendita e la produzione di prodotti Leapmotor al di fuori della Cina.

L’attività LPMI ha registrato un percorso di crescita positiva in Europa negli ultimi 18 mesi. Dal lancio dei modelli T03 e C10 nel 2024, LPMI ha ampliato la presenza con più di 850 punti vendita e assistenza. Effettuate inoltre oltre 40.000 consegne in Europa nel 2025. Nel 2025, LPMI ha ampliato le sue attività in Sud America, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa e nell’aprile 2026 ha introdotto il marchio in Messico.

Stellantis e Leapmotor intendono approfondire ed espandere la loro cooperazione. In primo luogo, con la decisione di aumentare significativamente la produzione nello stabilimento Stellantis di Figueruelas, a Saragozza, in Spagna. Le parti stanno valutando l’aggiunta di una nuova linea per la produzione de C-SUV BEV di Opel, con potenziale inizio di produzione nel 2028. Il nuovo modello si aggiungerà all’attuale produzione della Peugeot 208 e della Lancia Ypsilon. Leapmotor porterebbe inoltre nello stabilimento la produzione del suo modello C-SUV B10, con potenziale avvio già nel 2026.

Nell’ambito della strategia di Stellantis per guidare la crescita del mercato europeo dei veicoli elettrici a batteria, il nuovo C-SUV Opel allo studio per la produzione a Figueruelas – che è uno storico stabilimento di produzione Opel in cui dal 1982 sono stati prodotti oltre 10 milioni di Opel Corsa – beneficerebbe anche di componenti di provenienza LPMI altamente competitivi che migliorerebbero significativamente l’accessibilità economica per i clienti europei.

In secondo luogo, Stellantis e Leapmotor coopererebbero nel settore degli acquisti, attraverso LPMI, grazie alla loro notevole dimensione e forza combinate. L’obiettivo sarebbe rafforzare la competitività dei prezzi sfruttando l’ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia. Valorizzando al contempo le capacità della supply chain europea per aumentarne la resilienza e accelerare il time-to-market dei nuovi modelli. Infine, in un’ottica di rafforzamento del futuro dello stabilimento di Villaverde a Madrid, la prevista espansione potrebbe includere l’assegnazione allo stabilimento di un nuovo modello Leapmotor dalla prima metà del 2028.

Ciò sarebbe di particolare rilevanza alla luce della prevista conclusione della produzione della Citroèn C4 in questo stabilimento. Allo stesso tempo, la proprietà del sito è in discussione per un potenziale trasferimento alla controllata spagnola di LPMI. La produzione a Villaverde sarebbe in linea con i requisiti del “Made in Europe”. I veicoli verrebbero commercializzati da LPMI nel mercato europeo e in quello del Medio Oriente e dell’Africa (MEA).

“Questo piano di espandere la nostra partnership di successo con Leapmotor, partner fidato e uno dei produttori di veicoli a nuova energia in più rapida crescita e più rispettati a livello globale, è una vera vittoria per entrambi. Prevede un supporto alla produzione, i posti di lavoro e la localizzazione avanzata in Europa della produzione di veicoli elettrici di livello mondiale a prezzi accessibili per soddisfare le reali esigenze dei clienti. E riflette la nostra intenzione di approfondire la partnership e compiere un ulteriore passo verso future collaborazioni ancora più grandi” ha commentato Antonio Filosa, CEO di Stellantis.

“Le tecnologie all’avanguardia di Leapmotor, combinate con la portata globale di Stellantis, le profonde radici regionali e i marchi automobilistici molto amati, renderebbero questa partnership straordinariamente potente. La nostra joint venture, Leapmotor International, ha rapidamente dimostrato i suoi vantaggi per entrambi i partner. In meno di tre anni ci ha visto lanciare il nostro marchio in cinque continenti. Ha fatto crescere significativamente a livello internazionale la nostra portata e la nostra reputazione” ha commentato Zhu Jiangming, fondatore e CEO di Leapmotor. Le parti stanno attualmente conducendo studi di fattibilità e attività preliminari di sviluppo nell’ambito degli accordi esistenti. Proseguono le discussioni finalizzate a una potenziale più ampia cooperazione industriale subordinatamente alla sottoscrizione degli accordi definitivi e alle consuete autorizzazioni.