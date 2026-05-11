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La Russa: la Scala simbolo per tutti, oltre ideologie

| 11 Maggio 2026 15:23 | 0 commenti

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Milano, 11 mag. (askanews) – “La Scala, al di là dei momenti storici, al di là delle posizioni ideologiche, è sempre stata in cima ai pensieri dei milanesi e degli italiani. È un simbolo per tutti, attraversa epoche, tempi, ideologie e rimane un momento unico, devo dire di vera eccellenza di Milano e dell’Italia e dell’arte”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, lasciando il Teatro alla Scala dopo il concerto che ha celebrato l’ottantesimo anniversario dalla riapertura dopo i bonbardamenti del 1943.Il presidente Mattarella ha commentato qualcosa sulla Scala? “Era orgoglioso anche lui di essere qui”.

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