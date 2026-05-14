MotoGp, Martin: “Aprilia fantastica, Marc resta in lotta”

Roma, 14 mag. (askanews) – Jorge Martin promuove l’Aprilia, Marco Bezzecchi elogia il rapporto con Valentino Rossi e Alex Marquez punta a essere protagonista nel weekend di Barcellona. Sono questi alcuni dei temi emersi nella conferenza piloti alla vigilia del Gran Premio di Catalogna.

Martin ha parlato del feeling sempre migliore con la moto di Noale: “Aprilia è una moto fantastica, mi piace tanto. Ma Ducati è sempre competitiva, ha vinto a Jerez”. Il campione del mondo ha spiegato anche il cambiamento nell’approccio mentale: “Ho cambiato mentalità rispetto al passato, per come approccio il weekend. Faticavo in frenata, ma ora in termini di sensazioni è simile al 2024. Devo fare traiettorie diverse con Aprilia, ma ora so quello che devo fare”.

Lo spagnolo ha ricordato anche il difficile percorso fisico affrontato negli ultimi mesi: “Ho dei bei ricordi legati a questa pista, ma anche brutti, qui mi sono rotto un piede. Devo cercare di godermi i momenti, essere in salute e avere la possibilità di correre è molto bello”. Sul dolore durante le gare Martin ha aggiunto: “Ogni pilota ha resistenza diversa, io penso di saper sopportare abbastanza. Quando guidi percepisci adrenalina e senti meno dolore, poi lo avverti di più dopo. A volte non ero in grado di cucinare per il dolore ma di gareggiare sì”.

Inevitabile anche un riferimento a Marc Marquez e alla corsa mondiale: “Ha dimostrato di poter passare dal punto più basso al punto più alto, per cui non si può escludere Marc dalla lotta al titolo”. Dello stesso avviso anche Bezzecchi: “Personalmente non escluderò mai Marc dalla lotta per il titolo, tornerà con una fame pazzesca e penso che potrà lottare”.

Il pilota Aprilia ha poi parlato del legame con Valentino Rossi: “L’influenza di Valentino è cambiata di anno in anno, sto crescendo come persona e pilota. Anche lui cresce, ci conosciamo sempre di più. Il rapporto che abbiamo è sempre fantastico”. Sul momento del team ha aggiunto: “Veniamo da un ottimo weekend a Le Mans. Questa è una delle piste più difficili, soprattutto per la gestione gomme”.

Alex Marquez, invece, si aspetta un fine settimana positivo: “Arriviamo in una pista che si adatta al mio stile di guida. Mi dà fiducia e una certa calma. Se farò il mio lavoro al massimo, posso essere veloce e lottare per il podio”. Sul fratello Marc ha preferito mantenere prudenza: “La cosa più importante è che torni presto, vediamo quando tornerà e poi capiremo”.