Rai Com e MiC insieme per la valorizzazione degli Archivi di Stato

Milano, 14 mag. (askanews) – E’ stato presentato oggi, al Salone Internazionale del Libro di Torino, alla presenza del Ministro Alessandro Giuli, l’accordo quadro tra Rai Com e il Ministero della Cultura. Sul palco con il Ministro c’erano l’amministratore Delegato di Rai Com Sergio Santo, il direttore di Rai Libri Adriano Monti Buzzetti, il Direttore Generale Archivi del Ministero della Cultura, Antonio Tarasco. L’intesa affida alla casa editrice del Servizio Pubblico radiotelevisivo, Rai Libri, la produzione dei cataloghi delle mostre e degli eventi pubblici organizzati dagli Archivi di Stato sull’intero territorio nazionale. Rai Libri curerà, inoltre, la progettazione editoriale di una nuova collana di romanzi storici, opere narrative e saggi divulgativi ispirati alle fonti archivistiche, individuate in collaborazione con la Direzione Generale Archivi del MiC.

“Questa collaborazione colloca il patrimonio degli Archivi di Stato al centro del racconto pubblico e rappresenta un investimento strategico nella memoria e nella consapevolezza civile – ha dichiarato il Ministro Alessandro Giuli – gli Archivi di Stato custodiscono le tracce vive della nostra storia collettiva: le vicende delle istituzioni, dei territori, delle famiglie e delle persone comuni. Dentro quei documenti c’è l’Italia, nella sua dimensione più grande e in quella quotidiana. È significativo che la Rai, attraverso la sua casa editrice, scelga di valorizzare questo patrimonio straordinario e di renderlo più accessibile e vicino ai cittadini. Un progetto che rafforza il legame tra cultura, memoria e identità nazionale”.

“Questo accordo rappresenta per Rai Com una straordinaria opportunità di servizio pubblico culturale – ha dichiarato l’amministratore Delegato di Rai Com Sergio Santo – Valorizzare il patrimonio degli Archivi di Stato significa restituire ai cittadini la memoria viva del Paese, trasformando documenti, testimonianze e storie custodite negli archivi in strumenti di conoscenza accessibili e coinvolgenti. Insieme al Ministero della Cultura vogliamo costruire un ponte tra passato e presente. La collaborazione con la Direzione Generale Archivi conferma la volontà di Rai Com di investire in progetti editoriali capaci di unire rigore scientifico, divulgazione e valore culturale”.

L’obiettivo dell’accordo è ampliare il pubblico degli Archivi di Stato e promuovere una conoscenza più ampia del patrimonio documentale nazionale attraverso strumenti editoriali accessibili: cataloghi illustrati, narrativa storica e opere di divulgazione dedicate alla storia italiana e alle storie degli italiani.

Per garantire la qualità scientifica e culturale delle pubblicazioni narrative e divulgative, e per assicurare la coerenza con la finalità di valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale, è stato istituito un Comitato scientifico composto da scrittori, giornalisti e storici, incaricato di valutare le proposte editoriali.

L’accordo è stato concluso grazie al lavoro congiunto del Direttore Generale Archivi del Ministero della Cultura, Antonio Tarasco, e del Direttore di Rai Libri, Adriano Monti Buzzetti.