Euro digitale, Cipollone: oltre 50 candidature per l’esercizio pilota

Roma, 3 giu. (askanews) – La Banca centrale europea ha ricevuto oltre 50 manifestazioni di interesse da operatori di servizi di pagamento per partecipare all’esercizio pilota che lancerà in preparazione dell’euro digitale. Lo ha riferito Piero Cipollone, componente del Comitato esecutivo intervenendo in audizione alla Commissione affari economico e monetari del Parlamento europeo.

“Le adesioni ricevute mostrano un buon bilanciamento tra modelli di business, anche tra banche grandi e piccole e sulla copertura tra paesi. Annunceremo quali operatori saranno stati selezionati a luglio con la prospettiva di iniziare lo sviluppo nel terzo trimestre di quest’anno. L’esercizio pilota è atteso iniziare nella seconda metà del 2027”, ha detto.