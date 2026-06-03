Webuild, assegnato a Lane un contratto in JV da 1 mld dollari per l’Ohio River Tunnel

(Adnkronos) –

E’ stato assegnato a Lane (società del Gruppo Webuild) un contratto da 1 miliardo di dollari per l’Ohio River Tunnel, opera chiave per la tutela ambientale della Pennsylvania che sta per nascere a Pittsburgh. L’opera , uno dei tasselli principali del Regional Tunnel System sarà realizzata da Lane (in quota 50%) in joint venture con il partner locale Brayman. L’infrastruttura – si legge in una nota – funzionerà come un’enorme rete sotterranea che correrà tra i 36 e i 45 metri di profondità per impedire lo sversamento diretto delle acque reflue in eccesso nei fiumi Allegheny, Monongahela e Ohio. Un intervento dal valore trasformativo per le infrastrutture idriche regionali, che combina ingegneria di precisione con una visione moderna della gestione del territorio.

L’Ohio River Tunnel sarà un vero e proprio fiume sotterraneo, un canale artificiale progettato per migliorare la qualità dell’acqua in tutta l’area di Pittsburgh. Le acque reflue in eccesso saranno infatti catturate, convogliate in una galleria profonda, immagazzinate temporaneamente e infine pompate verso un rinnovato impianto di trattamento. Il progetto è parte del Clean Water Plan dell’Alcosan, un programma di lungo periodo che combina gallerie profonde, sistemi di pompaggio e potenziamento degli impianti di trattamento, per proteggere le vie d’acqua della regione. L’opera è il primo dei tre principali tunnel profondi previsti dal Regional Tunnel System di Alacosan.

Questo nuovo contratto prevede la realizzazione di circa 8 chilometri di galleria e diversi pozzi. Il tunnel idraulico principale, oltre 5 metri di diametro, si estenderà per circa 6 chilometri e sarà scavato con una Tunnel Boring Machine di ultima generazione. A questa galleria si collegheranno due tunnel secondari, il Chartiers Creek Tunnel e il Saw Mill Run Tunnel, larghi poco più di 4 metri e lunghi rispettivamente circa 1,3 chilometri e 500 metri. In superficie è inoltre prevista la realizzazione di opere connesse, inclusi alcuni regolatori di flusso, due edifici tecnici e una nuova bocca di scarico nel fiume, tutte opere integrate nel tessuto urbano con un’impronta minima. Negli Stati Uniti, Lane ha già realizzato più di 160 km di tunnel per sistemi idraulici e infrastrutture urbane in oltre 200 progetti.