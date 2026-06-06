Playoff Nba, New York vince a San Antonio e va 2-0

Roma, 6 giu. (askanews) – New York vince una incredibile gara-2 a San Antonio per 105 a 104, conquistando la 13^ vittoria consecutiva ai playoff e portandosi a soli due successi dal titolo NBA con le prossime due gare da disputare al Madison Square Garden. I Knicks vanno avanti di 14 punti a metà ultimo quarto ma subiscono la rimonta degli Spurs, che all’inizio dell’ultimo minuto di gioco vanno avanti con un gioco da tre punti di Victor Wembanyama. Sempre il francese però a 9 secondi dalla fine commette una palla persa disastrosa che regala il libero del sorpasso a Jalen Brunson e infine sbaglia il tiro dalla media distanza che avrebbe dato il successo ai suoi. Gara3 il 9 giugno

Questo il programma delle Finals

San Antonio Spurs-New York Knicks 0-2

Gara 1: San Antonio Spurs-New York Knicks: 95-105

Gara 2: San Antonio Spurs-New York Knicks: 104-105

Gara 3: New York Knicks-San Antonio Spurs: 9 giugno ore 2.30

Gara 4: New York Knicks-San Antonio Spurs: 11 giugno ore 2.30

Gara 5: San Antonio Spurs-New York Knicks: 14 giugno ore 2.30*

Gara 6: New York Knicks-San Antonio Spurs: 17 giugno ore 2.30*

Gara 7: San Antonio Spurs-New York Knicks: 20 giugno ore 2.30*

* se necessario