Inter, Ausilio “Chivu scelta giusta. Mercato? Non illudiamo i tifosi, sarà fatto con attenzione”

PARMA (ITALPRESS) – “Chivu aveva pochissima esperienza in Serie A, è stata una decisione presa con un po’ di coraggio, quando fai questo tipo di scelte non trovi subito condivisione, noi eravamo assolutamente convinti, da subito abbiamo pensato che per tutte le qualità che aveva Chivu era l’uomo più adatto per noi nel momento di ricostruzione morale”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio durante il Festival della Serie A, a Parma. “I fatti e i risultati hanno confermato che è stata la scelta giusta”, ha aggiunto.

“Che mercato si devono aspettare i tifosi? Quello che abbiamo sempre dato negli ultimi anni, sarà sulla falsariga degli ultimi anni. Non si possono illudere le persone, lo faremo con attenzione, si venderà probabilmente qualcosa, come già accaduto con Denzel Dumfries, posso tranquillizzare tutti che per ogni calciatore importante ne arriverà uno importante. Abbiamo sempre cercato di migliorare la squadra senza stravolgere nulla. Inseriremo qualche giovane, l’Inter ci ha già provando, questa è la direzione, cercheremo di fare una squadra competitiva, che non si nasconde. L’Inter non lo ha mai fatto”, ha evidenziato.

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