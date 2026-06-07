Pandemie, l’IA sta aiutando gli scienziati a sviluppare un nuovo vaccino

ROMA (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale sta aiutando gli scienziati a sviluppare un tipo di vaccino nuovo, in grado di offrire protezione contro un’ampia gamma di virus e contribuire a prevenire future pandemie. A scriverlo è l’agenzia Bulgara Bgnes News Agency. Bgnes cita le parole di un team dell’Università di Cambridge che, per la prima volta, hanno parlato di un componente chiave di un vaccino interamente progettato dall’intelligenza artificiale e successivamente testato sugli esseri umani.

Il vaccino è progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del COVID-19, nonché contro i virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di causare la prossima pandemia. La ricerca è ancora nelle sue fasi iniziali ma gli scienziati stanno già lavorando a vaccini separati contro l’influenza e l’Ebola.

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