Calcio, il Torino sceglie Abate in panchina

Roma, 8 giu. (askanews) – Sarà Ignazio Abate il nuovo allenatore. Il club granata ha definito la scelta nella giornata odierna, chiudendo il casting per la guida tecnica e aprendo così un nuovo ciclo con un tecnico alla prima esperienza in Serie A. Per lui è pronto un contratto biennale, con il compito di raccogliere l’eredità di Roberto D’Aversa, destinato a lasciare la panchina torinese.

La decisione è arrivata dopo una fase di valutazioni che aveva coinvolto diversi profili. In particolare, nelle ultime ore era stato approfondito il dialogo con Alberto Aquilani, che aveva preso tempo prima di sciogliere le riserve tra Torino ed altre opzioni. Nella fase finale della selezione erano rimasti in corsa anche Ivan Juric e, sullo sfondo, Eusebio Di Francesco, con quotazioni più defilate. Più distante, ma comunque presente tra le ipotesi, anche la candidatura di Alberto Gilardino, che si era proposto senza però trovare un reale riscontro nel gradimento della dirigenza granata.

La scelta di Abate rappresenta una scommessa tecnica e progettuale: l’ex difensore, cresciuto nel settore giovanile del Milan e reduce da un’esperienza positiva alla guida Juve Stabia, è considerato un profilo giovane ma già strutturato sul piano metodologico.