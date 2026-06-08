Padel, a Palermo via al Fip Silver con oltre 100 atleti da 15 Paesi

Roma, 8 giu. (askanews) – Torna a Palermo il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, appuntamento consolidato del calendario internazionale del padel che, per il terzo anno consecutivo, farà tappa al Country Time Club di Mondello con una delle categorie più prestigiose del circuito mondiale della Federazione Internazionale Padel. L’edizione 2026 – si legge in una nota – vedrà la partecipazione più di cento giocatori tra tabellone maschile e femminile provenienti da quindici Paesi. Il torneo prenderà il via martedì con gli incontri delle qualificazioni, mentre da giovedì scatterà il main draw.

Nel tabellone maschile saranno dieci i giocatori della top 100 mondiale FIP. A guidare il seeding saranno gli spagnoli Alvaro Melendez e Jose Luis Gonzalez, già vincitori insieme di un Fip Silver in Egitto nel 2025. Per Melendez si tratta di un ritorno a Palermo dopo la semifinale raggiunta nella passata edizione, mentre Gonzalez arriva in Sicilia a meno di due mesi dal successo ottenuto nel Fip Silver di Bari insieme all’azzurro Marco Cassetta. Proprio Cassetta, tra i giocatori più vincenti nella storia del Cupra Fip Tour con 14 titoli conquistati, sarà tra i protagonisti del torneo in coppia con Pedro Melendez. Presenti anche altri punti di riferimento del padel italiano e internazionale come Lorenzo Di Giovanni, e Aris Patiniotis, che con Cassetta hanno conquistato la medaglia di bronzo agli Europei con la maglia della Nazionale.

Grande qualità anche nel tabellone femminile, che presenta quattro giocatrici della top 50 e tredici della top 100 mondiale. Le prime teste di serie saranno le spagnole Lucia Martinez e Agueda Perez, talento madrileno classe 2007. Attesa inoltre per l’argentina Virginia Riera, tra le giocatrici più esperte del circuito internazionale, che sarà in gara insieme alla spagnola Teresa Navarro. A rappresentare l’Italia ci saranno Clarissa Aima e Caterina Baldi, protagoniste di una stagione particolarmente positiva grazie ai successi ottenuti nei tornei di Rivesaltes, Montesilvano e Timisoara. Nel weekend – conclude la nota – spazio anche alle stelle del calcio con la “Vip ProAm Exhibition”: Marco Amelia, Simone Barone, Stefano Fiore e Paolo Di Canio scenderanno in campo domenica per una sfida amichevole aperta al pubblico.