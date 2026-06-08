Prevenzione del rischio sismico, la Regione Campania avvia la fase operativa del Piano da 22,6 milioni

NAPOLI (ITALPRESS) – La Regione Campania avvia la fase operativa per la definizione della proposta di Piano regionale degli interventi strutturali per la riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture strategiche comunali. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, istituito dall’articolo 11 del decreto-legge numero 39 del 2009.

La Direzione Generale per la Protezione Civile e gli Uffici Territoriali del Genio Civile ha approvato, con Decreto Dirigenziale n. 199 del 29/05/2026, la manifestazione di interesse rivolta ai Comuni campani per la raccolta delle candidature degli interventi da inserire nella programmazione regionale, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 23 aprile 2026. L’azione darà attuazione al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 1149 del 3 aprile 2026, che individua per la Campania un potenziale plafond finanziario di circa 22,6 milioni di euro destinato agli interventi di prevenzione strutturale.

La procedura, rivolta ai Comuni ricadenti nelle aree a maggiore pericolosità sismica, è finalizzata alla formazione di elenchi regionali degli interventi prioritari su edifici e infrastrutture strategiche, quali sedi dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.), strutture di coordinamento delle emergenze, centri di accoglienza, ponti e viadotti strategici.

I Comuni interessati avranno 30 giorni di tempo, dalla pubblicazione sul BURC, per presentare le proprie candidature, corredate dalla verifica sismica dell’opera e dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) oppure da un livello progettuale di grado superiore. Saranno ammissibili interventi di rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, fino alla demolizione e ricostruzione.

La manifestazione di interesse, la modulistica e la documentazione tecnica sono disponibili sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul portale istituzionale della Direzione Generale per la Protezione Civile al seguente link: https://protezionecivile-geniocivile.regione.campania.it/aree-temat iche/rischio-sismico/interventi-su-edifici-strategici.

– “La prevenzione è il primo e più importante investimento per tutelare le nostre comunità. Con questa iniziativa mettiamo a disposizione dei Comuni uno strumento concreto per programmare interventi su edifici e infrastrutture che svolgono un ruolo essenziale nelle situazioni di emergenza. L’obiettivo è rafforzare la capacità di risposta del sistema territoriale agli eventi sismici e aumentare la resilienza delle aree più esposte. Invito tutte le amministrazioni interessate a partecipare, cogliendo un’opportunità che può tradursi in opere strategiche per la protezione dei cittadini. La Protezione Civile Regionale continuerà ad affiancare gli enti locali in questo percorso di prevenzione e messa in sicurezza”, ha dichiarato l’assessora alla Protezione Civile Fiorella Zabatta.

(ITALPRESS).