AI, Chiappini (Mutti Spa): “Puntiamo a rendere dato più strutturato e sicuro”

(Adnkronos) – “In questo momento stiamo lavorando intensamente sulla disponibilità del dato, condiviso attraverso strumenti che ne facilitino la circolazione sia tra le funzioni interne, sia nei confronti degli stakeholder del nostro ecosistema produttivo. L’obiettivo che stiamo perseguendo è rendere il dato disponibile, strutturato e sicuro. Per questo motivo ci siamo affidati non solo a Sap, ma anche ad Archiva e alle sue soluzioni specifiche”. Sono le dichiarazioni di Pierangelo Chiappini, cio di Mutti Spa, in occasione di Brain, l’evento di Archiva Group, azienda punto di riferimento in ambito Enterprise Content and Process Management, organizzato a Verona in collaborazione con Sap, leader globale nelle applicazioni aziendali e nella Business AI.

“Con Archiva abbiamo avviato una collaborazione nel 2024 – continua – Siamo partiti da un’attività piuttosto lineare: la gestione documentale integrata con Sap. Successivamente, abbiamo compiuto ulteriori passi verso la dematerializzazione di contratti e fatture, implementando anche i moduli per la registrazione delle fatture passive – spiega Chiappini – Attualmente stiamo introducendo la firma elettronica certificata e abbiamo iniziato un percorso riguardante gli adempimenti fiscali, per i quali Archiva ci sta fornendo un supporto fondamentale”.

“I nostri piani per il futuro prevedono di estendere quanto consolidato finora anche alle nostre filiali estere. È previsto, infatti, un programma di rollout dei sistemi nei prossimi anni e l’ulteriore implementazione delle soluzioni di gestione fiscale e integrazione, utilizzando gli strumenti che Archiva mette a nostra disposizione, che abbiamo già iniziato a utilizzare e che intendiamo sviluppare ulteriormente”, conclude.