Daniele Silvestri, fuori 12 giugno il nuovo album “Canzoni a sdraio”

Roma, 9 giu. (askanews) – In uscita il 12 giugno 2026 per Epic Records / Sony Music Italy, “Canzoni a sdraio” è un atto di fiducia nella durata delle canzoni. In un mercato che premia la velocità e la continua ricerca della novità, Daniele Silvestri recupera alcuni brani rimasti lontani dai riflettori della sua discografia e li riporta al presente, convinto che esistano canzoni capaci di continuare a raccontare qualcosa di importante anche molti anni dopo la loro pubblicazione. Non canzoni “dimenticate”, ma canzoni che meritano una seconda vita.

In qualche modo, questo progetto applica così alla musica la stessa logica che oggi rende prezioso il “second hand”: recuperare ciò che esiste già, sottrarlo alla cultura dell’usa e getta e riscoprirne il valore, la qualità e l’attualità (in questa ottica, la presentazione dell’album si terrà presso uno dei negozi Humana Vintage, brand dell’organizzazione non profit Humana People to People Italia presente in 49 Paesi e che grazie alla vendita di capi preloved realizza progetti di cooperazione internazionale).

Il disco diventa così una dichiarazione d’amore per l’ascolto consapevole e rilassato, “da sdraio”, per una musica che non dipende dalla sua data di uscita ma dalla capacità di continuare a raccontare qualcosa a chi la ascolta.

Un lavoro registrato in trio, che spoglia le canzoni degli arrangiamenti originali per metterne in evidenza parole, melodie e significati. Accanto a Silvestri, al pianoforte e alle chitarre, ci sono Davide Savarese alla batteria e alle percussioni e Marco Santoro al fagotto e alla tromba. Una formazione inusuale che contribuisce a creare un suono intimo e sorprendente.

Ma “Canzoni a sdraio” è anche un vero disco dal vivo. Le canzoni sono state suonate, cantate e registrate rigorosamente in presa diretta, senza sovraincisioni, conservando volutamente tutto ciò che rende unico un incontro musicale reale: piccole imperfezioni, respiri, scarti, intuizioni e momenti irripetibili. Spogliate degli arrangiamenti originali e ripensate in una dimensione essenziale, queste composizioni

rivelano nuovi significati, nuove sfumature e una sorprendente attualità. Il risultato è un lavoro che invita a fermarsi, a prestare attenzione alle parole, alle storie e alle emozioni che spesso sfuggono alla velocità del presente.

Ad anticipare il progetto è stato l’inedito “Sana e robusta Costituzione”, unico brano completamente nuovo del disco, che riafferma il ruolo della canzone come strumento di riflessione civile e partecipazione.

(Copyrigts photo Albert D’Andrea)